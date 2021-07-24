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烟花颱風影響 新北8疫苗接種站今全面暫停

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北三重體育館接種站成為新北首個開放夜間診次接種地點。圖／三重區公所提供
新北三重體育館接種站成為新北首個開放夜間診次接種地點。圖／三重區公所提供

受到烟花颱風影響，新北衛生局指出，烏來、坪林、瑞芳、平溪、貢寮、萬里、金山、石門衛生所今天停止施打，已通知預約民眾另行安排到下周施打，瑞芳國小接種站則在今中午後恢復施打。

另外，新冠肺炎疫苗第3輪7月23日至29日開放，三重體育館接種站成為新北首個開放夜間診次接種地點，昨晚已有民眾利用夜間接種，新北衛生局指出，第4輪還會再開放中和中正堂疫苗接種站提供夜間接種服務。

第3輪開放第6、8、9、10類及1973年12月31日（含）以前出生民眾。隨著疫苗接種年紀逐漸下降，新北市長侯友宜日前說，應該有夜間診次方便民眾可以預約，否則只有周六才能預約，因此新北第3輪加開三重體育館夜間接種服務。

新北衛生局指出，接種年齡逐漸下降，大部分都是上班族，三重體育館7月23日、24日及26日至29日均有夜間接種服務，昨晚600人預約接種及今晚也會有395人。

衛生局表示，第4輪疫苗接種日為7日30日至8月5日，新北加開夜診的接種站分別為三重體育館、中和中正堂，歡迎有需要的民眾可以前往預約。

新北三重體育館接種站成為新北首個開放夜間診次接種地點。圖／新北市府新聞局提供
新北三重體育館接種站成為新北首個開放夜間診次接種地點。圖／新北市府新聞局提供

衛生局 疫苗

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