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烟花颱風影響 新北8疫苗接種站今全面暫停
受到烟花颱風影響，新北衛生局指出，烏來、坪林、瑞芳、平溪、貢寮、萬里、金山、石門衛生所今天停止施打，已通知預約民眾另行安排到下周施打，瑞芳國小接種站則在今中午後恢復施打。
另外，新冠肺炎疫苗第3輪7月23日至29日開放，三重體育館接種站成為新北首個開放夜間診次接種地點，昨晚已有民眾利用夜間接種，新北衛生局指出，第4輪還會再開放中和中正堂疫苗接種站提供夜間接種服務。
第3輪開放第6、8、9、10類及1973年12月31日（含）以前出生民眾。隨著疫苗接種年紀逐漸下降，新北市長侯友宜日前說，應該有夜間診次方便民眾可以預約，否則只有周六才能預約，因此新北第3輪加開三重體育館夜間接種服務。
新北衛生局指出，接種年齡逐漸下降，大部分都是上班族，三重體育館7月23日、24日及26日至29日均有夜間接種服務，昨晚600人預約接種及今晚也會有395人。
衛生局表示，第4輪疫苗接種日為7日30日至8月5日，新北加開夜診的接種站分別為三重體育館、中和中正堂，歡迎有需要的民眾可以前往預約。
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