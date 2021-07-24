暖心店家齊力助弱勢生 陷困家庭獲溫飽

全國實施三級警戒已超過2個月，新北市各校發現許多孩子家長因疫情而經濟困頓，影響家庭基本用餐需求，因此學校由輔導室、社工師串連鄰近餐廳、食品業，讓孩子除了能夠以巿府結合四大超商的幸福保衛站，以及愛心大平台八方雲集等管道取用餐食外，有更多用餐選擇，讓學生與家人在疫情期間仍可享用餐食。

福營國中校長李文旗表示，學校附近位於後港一路上的便當店，老闆吳韋居在幾年前偶然間聽聞有弱勢學生需要午、晚餐的協助，二話不說立刻答應幫忙，讓輔導室評估需協助的學生家庭，可以一起到店內用餐。三級防疫發布之後，吳韋居更加碼，只要學生和家人有需要，都可以到便當店取用整個家庭的午晚餐，千萬不要讓孩子們餓著了。

經常來取餐的胡永順（化名）的媽媽說，家中有6個小孩，疫情期間工作減少，打零工賺的錢根本不夠小孩在家的開銷，幸好學校引介自助餐資源，讓她可以喘口氣；學校數度邀請吳韋居接受表揚，但吳韋居都婉拒，他說在這邊開店是社區居民支持，今天有機會能回饋社會，幫助這些需要的孩子與家庭，讓他們能無後顧之憂學習，就是最開心的事。

另有一家鏊屋新莊店店長周勝利長期提供附近弱勢學生燒烤晚餐，招待特教孩子與家長到店內享用豐富的晚餐，福營國中特教生張琬琬（化名）說，很懷念可以去居酒屋用餐的時光，希望疫情趕快過去，可以再到店裡和同學家人聚一聚。

位於汐止的娜米拉麵包烘焙坊，持續輔導樟樹實中未能正常就學的孩子習得一技之長，提升就業機會。疫情期間知道孩子們無法到店裡來學習，用餐也發生問題，就由鄰近學校通知有需要的學生們領取麵包券，或讓居住在附近的高關懷及中輟學生能到店裡免費取用麵包，讓孩子在疫情間也能享有小確幸。