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暖心店家齊力助弱勢生 陷困家庭獲溫飽

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
福營國中附近店家為弱勢生提供愛心美食小確幸，暖胃也暖心。 圖／新北市教育局提供
福營國中附近店家為弱勢生提供愛心美食小確幸，暖胃也暖心。 圖／新北市教育局提供

全國實施三級警戒已超過2個月，新北市各校發現許多孩子家長因疫情而經濟困頓，影響家庭基本用餐需求，因此學校由輔導室、社工師串連鄰近餐廳、食品業，讓孩子除了能夠以巿府結合四大超商的幸福保衛站，以及愛心大平台八方雲集等管道取用餐食外，有更多用餐選擇，讓學生與家人在疫情期間仍可享用餐食。

福營國中校長李文旗表示，學校附近位於後港一路上的便當店，老闆吳韋居在幾年前偶然間聽聞有弱勢學生需要午、晚餐的協助，二話不說立刻答應幫忙，讓輔導室評估需協助的學生家庭，可以一起到店內用餐。三級防疫發布之後，吳韋居更加碼，只要學生和家人有需要，都可以到便當店取用整個家庭的午晚餐，千萬不要讓孩子們餓著了。

經常來取餐的胡永順（化名）的媽媽說，家中有6個小孩，疫情期間工作減少，打零工賺的錢根本不夠小孩在家的開銷，幸好學校引介自助餐資源，讓她可以喘口氣；學校數度邀請吳韋居接受表揚，但吳韋居都婉拒，他說在這邊開店是社區居民支持，今天有機會能回饋社會，幫助這些需要的孩子與家庭，讓他們能無後顧之憂學習，就是最開心的事。

另有一家鏊屋新莊店店長周勝利長期提供附近弱勢學生燒烤晚餐，招待特教孩子與家長到店內享用豐富的晚餐，福營國中特教生張琬琬（化名）說，很懷念可以去居酒屋用餐的時光，希望疫情趕快過去，可以再到店裡和同學家人聚一聚。

位於汐止的娜米拉麵包烘焙坊，持續輔導樟樹實中未能正常就學的孩子習得一技之長，提升就業機會。疫情期間知道孩子們無法到店裡來學習，用餐也發生問題，就由鄰近學校通知有需要的學生們領取麵包券，或讓居住在附近的高關懷及中輟學生能到店裡免費取用麵包，讓孩子在疫情間也能享有小確幸。

店長劉俊男說，這些孩子從剛開始1個來學，到後來10幾個。他們不是壞孩子，只是家庭功能出問題。孩子們在這裡很認真學習，希望疫情能盡快過去，讓他們能回到這裡來上課，相信學得一技之長，將來不僅可以照顧自己，也能回饋社會。

娜米拉麵包烘焙坊店長劉俊男輔導樟樹實中未能正常就學的孩子習得一技之長，圖為疫情爆發前資料照。圖／新北市教育局提供
娜米拉麵包烘焙坊店長劉俊男輔導樟樹實中未能正常就學的孩子習得一技之長，圖為疫情爆發前資料照。圖／新北市教育局提供
鏊屋新莊店疫情前招待弱勢學生家庭燒烤晚餐場景，圖為疫情爆發前資料照。圖／新北市教育局提供
鏊屋新莊店疫情前招待弱勢學生家庭燒烤晚餐場景，圖為疫情爆發前資料照。圖／新北市教育局提供

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