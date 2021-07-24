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北市景美溪溢出草皮、人行道 北投區傳路樹倒塌停電
烟花颱風外圍環流帶來驚人雨勢，北市山區從今天凌晨到早上6點就下了170毫米雨量，北投區公館路231巷路口溪水暴漲、山區土石鬆動路樹倒塌，部分區域停電；文山區部分，有民眾從自家拍攝萬壽橋下的景美溪水滿溢，部分河堤道路與綠色草皮被溪水淹沒。
由於早上雨勢較大，北投區溫泉路往陽明山方向有土石鬆動路樹倒塌狀況，而因為路樹壓到電線，導致部分地區停電，目前台電人員已經到場搶修。
另外，住在文山區木柵的民眾，從自家大樓拍攝景美溪的現況，可見河道水位滿到溢出，流到一旁的人形步道，一部分的綠色草皮也被淹沒在水下。
截至今天上午，北市共受理災情95件，路樹傾倒有60件及零星停電等災情，並未發生重大災情。預測今晨至上午期間仍有持續性降雨發生，午後雨勢將逐漸趨緩。
北市災害防救辦公室表示，由於烟花颱風正加速通過東北部海面，如之前預估，北市降雨熱區主要是陽明山區，受到外圍環流影響，過去24小時山區最大累積雨量落於士林擎天崗站，有194.5毫米，平地福德站也有111.5毫米。
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