快訊

delta病毒好兇！以色列衛生部：輝瑞疫苗保護力降至39%

東奧桌球／黃金混雙快打 林昀儒、鄭怡靜連拿4局晉8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市景美溪溢出草皮、人行道 北投區傳路樹倒塌停電

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
萬壽橋下的景美溪水滿出河道，部分綠色草皮和人行道都被水淹沒。圖／取自木柵臉書社團
萬壽橋下的景美溪水滿出河道，部分綠色草皮和人行道都被水淹沒。圖／取自木柵臉書社團

烟花颱風外圍環流帶來驚人雨勢，北市山區從今天凌晨到早上6點就下了170毫米雨量，北投區公館路231巷路口溪水暴漲、山區土石鬆動路樹倒塌，部分區域停電；文山區部分，有民眾從自家拍攝萬壽橋下的景美溪水滿溢，部分河堤道路與綠色草皮被溪水淹沒。

由於早上雨勢較大，北投區溫泉路往陽明山方向有土石鬆動路樹倒塌狀況，而因為路樹壓到電線，導致部分地區停電，目前台電人員已經到場搶修。

另外，住在文山區木柵的民眾，從自家大樓拍攝景美溪的現況，可見河道水位滿到溢出，流到一旁的人形步道，一部分的綠色草皮也被淹沒在水下。

截至今天上午，北市共受理災情95件，路樹傾倒有60件及零星停電等災情，並未發生重大災情。預測今晨至上午期間仍有持續性降雨發生，午後雨勢將逐漸趨緩。

北市災害防救辦公室表示，由於烟花颱風正加速通過東北部海面，如之前預估，北市降雨熱區主要是陽明山區，受到外圍環流影響，過去24小時山區最大累積雨量落於士林擎天崗站，有194.5毫米，平地福德站也有111.5毫米。

北投區溫泉路上有路樹倒塌壓到電線導致部分地區停電，台電人員搶修。圖／取自台北之北投幫臉書社團
北投區溫泉路上有路樹倒塌壓到電線導致部分地區停電，台電人員搶修。圖／取自台北之北投幫臉書社團

路樹 北市 烟花颱風

延伸閱讀

北市疫苗覆蓋率36.3% AZ、莫德納剩餘近14萬劑

桃園復興區山路落石、停電 中午災害故障全排除

颱風外圍環流雨炸宜蘭 釀路樹倒、溪水暴漲

烟花過境 北市傳95件路樹傾倒等零星災情

相關新聞

暖心店家齊力助弱勢生 陷困家庭獲溫飽

全國實施三級警戒已超過2個月，新北市各校發現許多孩子家長因疫情而經濟困頓，影響家庭基本用餐需求，因此學校由輔導室、社工師...

北台大雨 北投樹倒壓車、停電

台北市警消上午獲報，北投區泉源路附近有土石崩落導致路樹倒塌，樹木掉落在停放路旁車輛，車輛外觀無損，無人受傷。接近中午樹倒...

北市景美溪溢出草皮、人行道 北投區傳路樹倒塌停電

烟花颱風外圍環流帶來驚人雨勢，北市山區從今天凌晨到早上6點就下了170毫米雨量，北投區公館路231巷路口溪水暴漲、山區土...

影／東奧開幕！3名台中子弟兵參賽 盧秀燕錄製加油影片

東京奧運正式登場！台中市長盧秀燕日前代表市民為台中運動健兒加油打氣，力挺台灣運動英雄，因應新冠肺炎防疫期間，她也特別錄製...

培根菁桐社區翻轉銀髮照護 關懷不中斷

新北市平溪菁桐培根社區翻轉長期推動銀髮照護模式，在三級警戒期間將定期的老人供餐改成為老人送餐，同時為長者附上彩繪課程，讓...

北市疫苗覆蓋率36.3% AZ、莫德納剩餘近14萬劑

台北市政府力拚疫苗接種量，提高疫苗覆蓋率，降低疫苗剩餘量，截至7月22日，北市疫苗接種覆蓋率已達36.3%、AZ疫苗剩餘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。