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影／東奧開幕！3名台中子弟兵參賽 盧秀燕錄製加油影片
東京奧運正式登場！台中市長盧秀燕日前代表市民為台中運動健兒加油打氣，力挺台灣運動英雄，因應新冠肺炎防疫期間，她也特別錄製「前進東奧加油影片」為參賽的台中選手加油，期許選手「摘金奪冠、勇奪佳績」。
台中市運動局長李昱叡示，運動局也首度設立「加油專區」 (http://user110690.psee.io/3l7b4l ) ，匯集每位台中優秀好手的精彩表現與相關資訊，並為選手錄製加油影片。
這次參加東奧的台中之光表現亮眼，其中跨欄王子陳傑是繼亞洲鐵人楊傳廣、飛躍的羚羊紀政後，第三位三度進軍奧運的田徑選手；自由車馮俊凱曾創下全運會六連霸紀錄，也是台灣史上首位入選世界一級職業車隊的選手，2020國際自由車環台賽亞洲藍衫得主；游泳王星皓在2019夏季世大運奪下我國史上首枚世大運游泳獎牌，更在香港公開賽突破全國紀錄，一舉超越奧運Ａ標，首度進軍奧運殿堂。
台中持續推展運動不遺餘力，眾多台中重點培育選手如柔道男神楊勇緯、女將林真豪、舉重大力士謝昀庭以及台灣史上第一位參加輕艇項目的張筑涵等，均首度參加奧運，象徵台中運動人才培育的成果，台中不只與有榮焉，也會給予選手最大的支持。
身障者運動最高殿堂帕拉林匹克運動會也將在東京登場，台灣目前有10位選手出賽，其中3位就是台中子弟兵，包含出身柔道世家的李凱琳、曾榮獲2019桌球亞錦賽雙打冠軍的林姿妤以及6度叩關帕運健力選手林亞璇，選手們正積極備戰，期許為國爭光。
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