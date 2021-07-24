三鶯大橋二期改建進度已超前 遇烟花颱風暫停

三鶯大橋第二期改建工程自去年4月改道至今，已拆除三峽往鶯歌方向的舊橋，並將下游側新建匝道與既有道路銜接，目前由新北新工處進行新橋吊裝作業，不過烟花颱風來襲，相關機具已暫時撤離，但改建工程進度超前，預計2023年8月完工。

三鶯大橋改建計畫自2018年啟動，以分期及半半施工的方式施作，一期在原橋上、下側增設專用的機車道及人行道已完工，二期的原橋改建增設環河路匝道正施工中；新北市長侯友宜今前往視察工程進度、防颱措施。

新北工務局長詹榮鋒指出，未來三鶯大橋將是一座汽機車分流橋梁，提供雙向各2個汽車道並增設直下環河路匝道、一道機車道、一道人行兼自行車道，將能舒緩往返三鶯地區交通，並提升橋梁耐震抗洪能力。

不過烟花颱風持續影響台灣，新北新工處指出，三鶯大橋改建工程工區跨越大漢溪河道，颱風來臨前已將先前舊橋拆除後剩餘的廢棄物清運完畢，把河道全部淨空，避免颱風釀災。

侯友宜說，三鶯大橋二期工程將近花費了11億，疫情期間工程並未受到影響，甚至超前進度，颱風期間已把河內的機具撤離，儘管大漢溪的溪流非常湍急，但工程安全防護做得好，能安全守護三鶯大橋的工程。