培根菁桐社區翻轉銀髮照護 關懷不中斷

新北市平溪菁桐培根社區翻轉長期推動銀髮照護模式，在三級警戒期間將定期的老人供餐改成為老人送餐，同時為長者附上彩繪課程，讓防疫期間對長者的關懷服務、物資接濟、送餐問安仍然持續不打烊。

菁桐位於平溪山區一角，早期以出產煤礦為產業大宗，也因該地擁有豐富地景風貌、保留礦業聚落遺跡及廣為人知天燈節，吸引不少觀光客造訪，但菁桐社區居民多以長者與耆老為主，為鼓勵長者樂齡學習參與家鄉規劃，社區幹部及志工自2019年申請加入農村再生培根計畫，希望能為地方居民打造一個環境優美、健康樂活的居所。

菁桐社區理事長楊明益表示，平常就有在照料菁桐、白石、薯榔三里的長者健康，考量當地高齡化嚴重，老人家出入不便，疫情之下一改過往老人供餐模式改為親自送餐，同時觀察長者們的身體狀況，讓長者可以安心在家防疫，除此之外為了讓老人家重拾年輕心情與活力，送餐時也會附上禪繞圖畫，讓待在家中的長輩們隨時可以畫一下，不但可陶冶性情，更可延緩老人失智症發生。

社區參與培根培訓課程中不僅學習地方特色藥草、製作藥草餅乾，藉由地圖製作課程探討社區老故事，也團結了社區居民喚起社區共榮意識，期盼在疫後持續壯大社區照顧關懷據點、農村再生據點，讓社區發展越來越好。

農業局長李玟表示，為活化農村並持續輔導社區發展，培根計畫培訓重點從認識鄉村的條件及特色開始，逐步的從概念到實作，完成打造鄉村的目標，菁桐社區不僅保留了可觀的產業遺址，在疫情警戒下自主讓原有的多元據點防疫不停歇，使在地居民得以安身立命，今年社區邁入培根第三階段（核心班），循序漸進朝向農村再生社區，本市培根計畫培訓課程也將於月底舉辦線上說明會，意者請電洽02-29603456分機3081。