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北市疫苗覆蓋率36.3% AZ、莫德納剩餘近14萬劑

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市的疫苗覆蓋率達36.3%，全台最高，且剩餘疫苗數量還有13萬9904劑。圖／聯合報系資料照
台北市的疫苗覆蓋率達36.3%，全台最高，且剩餘疫苗數量還有13萬9904劑。圖／聯合報系資料照

北市政府力拚疫苗接種量，提高疫苗覆蓋率，降低疫苗剩餘量，截至7月22日，北市疫苗接種覆蓋率已達36.3%、AZ疫苗剩餘10萬4560劑、莫德納疫苗有3萬5344劑。副市長蔡炳坤今天表示，每一批疫苗都有掌握效期，尤其是莫德納疫苗在解凍後只有30天，要求醫療院所務必在28天內打完。

蔡炳坤說，中央撥到台北市以及直接撥發至各大醫院的疫苗主要提供三種用途，包括中央預約系統接種、中央專案第二類及第七類人員接種和AZ與莫德納第二劑接種。

蔡炳坤強調，北市衛生局充分掌握每一個批號的效期，特別是莫德納疫苗解凍後30天效期，醫療院所必須在到貨28天內接種完畢。

蔡炳坤指出，北市醫療院所眾多，中央專案也相對的比較多，已責成衛生局提醒各醫療院所，清楚掌握中央直接撥發至醫療院所的疫苗效期，也分別到各大醫院盤點疫苗接種的情況，中央也授權地方可及時收回、調配中央直接配發至醫療院所之疫苗供地方政府使用，目前所有疫苗都在效期內接種。

蔡炳坤表示，市長柯文哲對於「有疫苗就儘快接種，減少剩餘量，絕不能讓任何一劑疫苗過期」的要求甚嚴，所以台北市的疫苗接種覆蓋率為全國最高，未來會持續努力。

莫德納疫苗 北市 衛生局

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