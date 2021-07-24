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烟花颱風來襲釀新北64件災情 三重廢棄屋樹塌壓車
烟花颱風持續影響台灣，新北消防局截至今早8點共受理64件報案，47件處理完畢、17件仍在處理中。其中三重中央北路122巷內，有廢棄民宅2樓外牆及路樹倒下，壓毀停在路邊機車，但未造成人員傷亡，也未影響交通。
64件報案非別為積水8件、路樹傾倒37件、電線掉落4件、交通號誌損壞2件、道路受損中斷1件、橋梁損壞1件、淹水1件、電力停電2件、其他4件、道路土石坍方4件。
今清晨05點53分，新北市三重區中央北路巷弄內一棟廢棄民宅，疑似因不堪颱風侵襲，導致2樓外牆與路樹倒下，壓毀下方停放的六輛機車，巨大聲響引起鄰居紛紛出門查看。
警、消獲報到場，發現並無人員受傷，屋主也到場查看，由區公所人員到場將路樹鋸開並排除交通阻礙，後續將交由屋主與機車車主自行協商賠償事宜。
另外三芝營邊路、新莊中港中信路口、瑞芳民享新村、石碇蛇舌子、泰山泰林路三段都有路樹倒塌，也分別在處理中。土城順風路則有民眾反映停電狀況；三重五華集賢口、板橋中山路一段分別有電線掉路，也都有台電人員處理中。
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