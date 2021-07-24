烟花颱風襲北台強風吹 新北瑞芳區三爪子坑路樹倒壓2車

烟花颱風今天上午靠近北台，東北角吹強風，上午6點多警方獲報，新北巿瑞芳區三爪子坑路民享新村通往新柑橋路段，有路樹傾倒。員警到場發現2輛車遭榕樹壓住，未有人員受困，已通知區公所處理。

瑞芳警分局今天上午6時48分許獲報，於瑞芳區三爪子坑路民享新村通往新柑橋路段有路樹倒塌，無法通行，有多輛車被壓到，擔心不知有沒有人受困，請警方派員協助處理。

經員警到達現場了解，現場為路旁榕樹被強風吹倒壓到路邊停放車輛，有2輛車遭榕樹壓住，未有人員受困。分局員警於現場拉啟封鎖線警戒管制，提醒用路人改道行駛，周邊人車稀少未有交通壅塞情形。