烟花過境 北市傳95件路樹傾倒等零星災情

受到烟花颱風外圍環流影響，北市昨天深夜到今日清晨雨勢變大，降雨熱區落在陽明山區，最大時雨量出現在北投小油坑，時雨量63毫米，平地部分則為福德站靠士林福林橋，54毫米。幸好強降雨時間未持續太久，並未造成嚴重災情。

從應變中心21日開設至今，北市共受理災情95件，主要為路樹傾倒60件及零星停電等災情，並未發生重大災情。預測今晨至上午期間仍有持續性降雨發生，午後雨勢將逐漸趨緩。

北市災害防救辦公室表示，由於烟花颱風正加速通過東北部海面，如之前預估，北市降雨熱區主要是陽明山區，受到外圍環流影響，過去24小時山區最大累積雨量落於士林擎天崗站(194.5毫米)，平地部分則為福德站(111.5毫米)，因此水利署在24日6時30分左右一度將北投、士林列為一級淹水警戒，但因強降雨時間未持續太久，隨即解除警戒。

北市烟花颱風災害應變中心自21日22時開設迄今天上午7時，逾57小時。期間共計召開1次災前整備會議、1次工作會報、1次疏散門關閉研商會議及2次氣象局視訊會議，受理災情95件。

災害防救辦公室指出，烟花颱風24日5時的位置在臺北東北東方約330公里海面，以時速16公里往北北西移動，24小時內強度開始減弱，不過今天上半天還是會有局部較大雨勢出現，北市仍呼籲低窪地區以及假日要外出的民眾還是要特別小心，注意安全。