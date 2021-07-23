天堂掉地獄？中央開放潛水地方不准 東北角業者無奈

新北市東北角龍洞灣是北台著名潛水勝地，從全國三級警戒至今，20多家潛水業者都歇業，因為水域沒有開放，損失慘重，大家都咬牙苦撐，認為沒有理由不開放。今天指揮官陳時中宣布開放潛水，但下午新北市教育局宣布暫不開放水域活動，讓業者心情「天堂掉地獄」，相當無奈。

走進龍洞灣，每間潛水店空氣瓶都擺滿滿的在屋內，牆上掛滿呼吸器，業者無奈地說，「這些都2個多月沒動了」，十分無奈。業者說快活不下去，今天得知中央開放潛水後都相當高興，開始整理各種裝備。

不過，新北教育局長張明文下午在新北市防疫記者說明會時說，水域活動無法全程配戴口罩，新北暫時不開放，讓業者大失所望。

每年5月到9月是水上活動旺季，全國警戒三級後禁止水上活動，業者投入的大筆資金購置遊艇、潛水相關設備，加上店租及人事成本，都盼早日開放。

一家潛水店長洪詩雅說，防方疫措施都準備好了，有簡訊實名制，也有準備健康聲明書，現場有酒精消毒、濕洗手，還有準備快篩試劑，學員和教練都可快篩15分，陰性才會進行課程。

她指出，水下沒有口沫接觸的問題，因為都有自己專用的面罩吸吸品，只有上下岸的時候要注意，頭一出水面、上岸就拿出帶在身上專用袋內的口罩戴上。