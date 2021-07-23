殯葬解封 北市府：建議首長或民意代表盡量不參加公祭

因應中央流行疫情指揮中心宣布自110年7月27日起疫情警戒降至二級，台北市殯葬處今公布配合中央頒布之防疫管制措施，北市民政局建議，行政機關首長或民意代表盡量不參加公祭，避免群聚感染風險。

市立殯葬設施，包括第一、二殯儀館延續基本防疫措施，量測體溫(37.5度以上者不得進入)、提供酒精乾洗手、加強環境清消、懷恩專車消毒、推廣網路公祭等。

另外，開放辦理公祭：各廳室需依本處訂定之設施人數管制總量，公祭單位採代表制，入座必須採梅花座，落實「實聯制」、體溫量測、消毒，確保參加人員維持社交距離，全程佩戴口罩，並禁止飲食。禁止使用「吹奏型樂器」，樂隊人數限制5人以下。

民政局指出，第一殯儀館家屬休息室、第二殯儀館火化場2樓休息區，開放使用，需維持社交距離，全程佩戴口罩，並禁止飲食；第二殯儀館景仰樓2樓家屬休息室、各館吸菸區，不開放使用。

凡辦理「網路公祭」者，得享有禮廳（或真愛室）使用費免費或減免之優惠，原價日免收費用、加價日減半收費。確診COVID-19亡者之火化及火化許可證規費，免費。

富德靈骨樓、陽明山靈骨塔、臻愛樓部分，自110年8月1日（星期日）起，開放民眾進塔祭拜及申請各項業務，需依本處訂定之設施人數管制總量，塔樓內50人、塔樓外100人，均請保持社交距離，請喪家及殯葬業者配合。

此外，進入設施之人員落實「實聯制」、體溫量測、消毒，確保參加人員維持社交距離，全程佩戴口罩，並禁止飲食。