新北瓦磘溝抽水機組 改善積水兼淨化水質

新北市府水利局今天表示，永和區瓦磘溝抽水機組可解決長年積水與淹水，且引進新店溪水及礫間水質淨化，逐步改善長久來的惡臭。因應烟花颱風來襲，也部署各抽水站的防汛工作。

因應烟花颱風來襲，新北市長侯友宜今天前往永和區，視察瓦磘溝護岸的永和2號抽水站，及永和1號抽水站抽水機組，瞭解防汛期間作業運作，期望減低颱風帶來的災害。

他也在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後直播表示，烟花颱風來勢洶洶，預判今天深夜對台灣東北角影響，仍會帶來強陣風及豪大雨量，要小心翼翼戒備，必須戒慎恐懼。

侯友宜說，防颱期間感謝水利人員不眠不休堅守崗位。永和2號抽水站的抽水機組，加上永和的雨水下水道工程都已施作完畢，可解決永和國光路一帶積水、淹水問題。

市府水利局表示，中和區與永和區的瓦磘溝，周遭低窪處以往常淹水，近年水利局除增設抽水站提高排水量能，也透過雨水下水道幹線工程，解決周邊永利路、林森路的強降雨淹水惡夢。

水利局表示，瓦磘溝的整治包括渠底整治，引進新店溪的清水、及礫間水質淨化，同時設置子溝，讓溝內的排水流動更順暢，並在瓦磘抽水站增設抽水機組，預計西元2022年完工後能降低臭味，還給市民舒適的生活環境。