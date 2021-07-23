北市疫苗預約 柯文哲：保留電話及里幹事服務

台北市長柯文哲今天表示，中央疫苗預約系統已上線，但北市依然保留電話預約及里幹事協助預約等服務，幫助不會上網的民眾。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台北市政府今天下午舉行防疫因應記者會。柯文哲表示，目前北市疫苗覆蓋率約35%，中央也推出網路預約系統，但終究還是有人不會上網。

柯文哲說，在7月30日前，50歲以上的民眾仍可找里幹事幫忙，或直接打電話到12個區公所預約疫苗接種登記，將會有專人服務。

柯文哲另指出，7家供民眾免費PCR篩檢的醫院昨天篩了1069人、檢出1陽性，北市每天約有1點多至2名病例為不明感染源，表示社區依然有潛伏確診者，找出這些人的方法似乎遇到瓶頸，尤其年輕族群症狀不明顯、發病前就有傳染力，加上家戶感染，令人頭痛。

另方面，副市長蔡炳坤表示，北市自23至29日展開中央疫苗預約系統第3輪接種，這次全台北市共有14萬6609人，請民眾按照預約時間到場接種；此外，已完成第1劑AZ或莫德納疫苗者，只要符合接種第2劑的資格與時間間隔，可到開放第2劑特別門診的醫院預約接種。