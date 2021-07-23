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北市運動選手27日起可返校訓練 未打疫苗學校負擔快篩

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市今也宣布技職競技選手、運動代表隊選手可於110年7月27日起返校練習。記者潘才鉉／攝影
台北市今也宣布技職競技選手、運動代表隊選手可於110年7月27日起返校練習。記者潘才鉉／攝影

中央今宣布27日起全國降二級，台北市今也宣布技職競技選手、運動代表隊選手可於110年7月27日起開放練習。教育局提醒，各學校應於選手返校前召開防疫小組會議，且相關指導老師、教練等首次訓練前如未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須檢附3天內快篩或PCR陰性證明，且每3-7天定期快篩，所需費用由學校相關經費支應。

台北市長柯文哲說，中央今宣布27日起全國降二級，原則上，北市大部分還是按照中央規定，除了吃飯的場所，其它先解封，競賽選手、運動代表隊選手訓練也會開放。

教育局表示，針對技職競技選手部分，此次實施對象包含「110學年度全國技藝競賽選手」、「第51屆全國技能競賽選手」及「第46屆國際技能競賽國手」，計約有282名。依學校可規畫自110年7月27日起，於上午時段或下午時段提供選手擇一返校參與訓練，各競賽職種培訓空間以容納5人(含指導教師)為限，學校應依競賽職種分別於相關類科實習工場設置培訓空間，各培訓工作崗位間應設置適當防疫間隔設施，培訓期間指導教師及選手應全程配戴口罩，並應落實培訓空間進出實名登記制。

教育局表示，運動代表隊選手計約有1828名選手可返校訓練，學校應規劃訓練場地採QR Code實聯制、出入口體溫量測管制。選手應分時分段分區返校訓練，遵守各時段室內10人、室外20人上限，定點運動應保持社交距離，不開放住宿。訓練時若有一對一教學需求，應全程佩戴口罩，以示範指導取代觸碰，不得從事近距離之運動按摩或接觸性之輔助伸展等課程。訓練期間禁止身體接觸之競技競賽行為，持拍類運動僅能單打，並使用個人球具；各項訓練器材操作前後均須充分清消，屬於個人自備之器具不得互相借用。

教育局提醒，各學校應於選手返校前召開防疫小組會議，且掌握返校訓練選手、指導教師、教練近2周旅遊史（或接觸史）及身心健康狀態，規畫分流訓練機制、人力配置與場館設備定期消毒事宜。相關指導老師、教練等首次訓練前如未施打疫苗或疫苗接種未達14天者，須檢附3天內快篩或PCR陰性證明，且每3-7天定期快篩，所需費用由學校相關經費支應。

返校 疫苗 教育局

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