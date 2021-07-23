新北：維持餐廳不開放 衝浪、游泳仍禁止

新北市府今天表示，全國COVID-19疫情警戒27日起降至2級，新北餐飲業仍維持不內用、只外帶原則。另外，補習班業、衝浪等海上水域休閒活動，則仍維持暫時不開放。

新北市府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後直播，市長侯友宜說明警戒降級後，開放行業仍維持「階梯式、分階段」，也就是先開放戶外、再室內，最後才是開放脫口罩的行為（如飲食），共3階段原則。

侯友宜說，餐飲業內用因需脫口罩飲食，因此，仍不開放飲食內用，包括餐廳、超商、賣場與婚宴等，都不開放。目前，先採取外帶，但會隨著疫情變化階梯式檢討。

侯友宜強調，雙北為共同生活圈，應依疫情特性制訂防疫規範。中央疫情指揮中心這次制訂指引前，先與地方討論彼此疑慮，雙向溝通良好，可減少爭議。新北大原則會依中央指引，再針對新北市特性調整落實防疫，嚴格管理與彈性處理。

副市長劉和然在會後，接受中央社記者訪問時表示，中央指揮官陳時中昨天召集各縣市召開防疫會議，他代表新北參加，討論「防疫措施規劃草案」。會中，因各縣市特性與疫情差異很大，他特別詢問獲得中央確認，各地方政府可在中央指引原則下，視疫情需要調整，但相關地方指引必須規範明確，以利民眾遵循。

劉和然說，因台北市與新北市為共同生活圈，在獲得中央授權後，雙北在研擬餐廳是否開放內用時，彼此充分討論暫維持「不開放內用，僅外帶」的共識。

劉和然說，會隨疫情滾動式檢討，以傳染病疫情傳播的14天為週期，每7天依疫情狀況檢討調整，以餐飲業為例暫不開放，但開放的幼兒園、托嬰中心、幼兒園、課照中心、托老及障礙日間間照顧機構，若新北疫情突然嚴峻，也可隨時機動性加強嚴格管制。

劉和然表示，雙北的防疫作為大方向一致，但執行細節仍會依彼此特性，由各局處調整。例如，台北市沒有靠海邊，新北市海域遼闊，無法全程戴口罩的水域活動不開放，包括衝浪、潛水、游泳等都不開放。

至於新北補習班，侯友宜在會中表示，仍暫不開放，但只要相關防疫配套做好就會開放。今天有宣布開放的行業中，職場人員須接種疫苗且產生保護效力，在沒有保護力前則必須定期快篩。

他說，接種疫苗只是各行業開放與否的配套措施其中一項。面對餐廳、飲食等眾所矚目行業，會與台北市以區域聯防角度看待，謹慎面對共同生活圈，與中央並肩作戰以團結打勝仗。新北7月27日會再檢討疫情狀況，公布各行業開放類別。