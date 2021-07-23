快訊

中颱烟花、西南風接力影響！周末各地風雨曝 尼伯特颱風恐形成

奧運選手搭經濟艙？他指：台灣運動策略與世界脫軌

新北：維持餐廳不開放 衝浪、游泳仍禁止

中央社 / 新北23日電

新北市府今天表示，全國COVID-19疫情警戒27日起降至2級，新北餐飲業仍維持不內用、只外帶原則。另外，補習班業、衝浪等海上水域休閒活動，則仍維持暫時不開放。

新北市府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議後直播，市長侯友宜說明警戒降級後，開放行業仍維持「階梯式、分階段」，也就是先開放戶外、再室內，最後才是開放脫口罩的行為（如飲食），共3階段原則。

侯友宜說，餐飲業內用因需脫口罩飲食，因此，仍不開放飲食內用，包括餐廳、超商、賣場與婚宴等，都不開放。目前，先採取外帶，但會隨著疫情變化階梯式檢討。

侯友宜強調，雙北為共同生活圈，應依疫情特性制訂防疫規範。中央疫情指揮中心這次制訂指引前，先與地方討論彼此疑慮，雙向溝通良好，可減少爭議。新北大原則會依中央指引，再針對新北市特性調整落實防疫，嚴格管理與彈性處理。

副市長劉和然在會後，接受中央社記者訪問時表示，中央指揮官陳時中昨天召集各縣市召開防疫會議，他代表新北參加，討論「防疫措施規劃草案」。會中，因各縣市特性與疫情差異很大，他特別詢問獲得中央確認，各地方政府可在中央指引原則下，視疫情需要調整，但相關地方指引必須規範明確，以利民眾遵循。

劉和然說，因台北市與新北市為共同生活圈，在獲得中央授權後，雙北在研擬餐廳是否開放內用時，彼此充分討論暫維持「不開放內用，僅外帶」的共識。

劉和然說，會隨疫情滾動式檢討，以傳染病疫情傳播的14天為週期，每7天依疫情狀況檢討調整，以餐飲業為例暫不開放，但開放的幼兒園、托嬰中心、幼兒園、課照中心、托老及障礙日間間照顧機構，若新北疫情突然嚴峻，也可隨時機動性加強嚴格管制。

劉和然表示，雙北的防疫作為大方向一致，但執行細節仍會依彼此特性，由各局處調整。例如，台北市沒有靠海邊，新北市海域遼闊，無法全程戴口罩的水域活動不開放，包括衝浪、潛水、游泳等都不開放。

至於新北補習班，侯友宜在會中表示，仍暫不開放，但只要相關防疫配套做好就會開放。今天有宣布開放的行業中，職場人員須接種疫苗且產生保護效力，在沒有保護力前則必須定期快篩。

他說，接種疫苗只是各行業開放與否的配套措施其中一項。面對餐廳、飲食等眾所矚目行業，會與台北市以區域聯防角度看待，謹慎面對共同生活圈，與中央並肩作戰以團結打勝仗。新北7月27日會再檢討疫情狀況，公布各行業開放類別。

疫情 侯友宜

延伸閱讀

疫情控制不容易 侯友宜：不放棄清零

幕後／不內用是逆時中？ 新北：中央有2指引

新北維持禁餐飲內用 水域活動也暫不開放其他陸續公布

烟花颱風來襲 新北永和積淹水熱區可望不淹了

相關新聞

北市運動選手27日起可返校訓練 未打疫苗學校負擔快篩

中央今宣布27日起全國降二級，台北市今也宣布技職競技選手、運動代表隊選手可於110年7月27日起開放練習。教育局提醒，各...

疫情控制不容易 侯友宜：不放棄清零

新北市長侯友宜今在防疫記者會指出，新北疫情要控制非常不容易，必須清楚知道感染源從何而來，阻斷現有或是隱形的傳播鏈，就算社...

台中公車、捷運司機還沒打疫苗有解了 1874人造冊接種

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒。台中市民關心交通運輸第一線從業人員還沒打疫苗，台中市交...

烟花颱風來襲 新北9疫苗接種站明早暫停接種

烟花颱風持續接近，新北市長侯友宜今在防疫記者會宣布，明早烏來、坪林、貢寮、平溪、萬里、瑞芳、金山、石門衛生所，及瑞芳國小...

北市港墘抽水站枯枝堆積 水利處：已派員處理不影響抽水

烟花颱風來勢洶洶，外圍環流挾帶雨勢襲北台灣，不過有民眾發現，北市內湖區港墘抽水站有枯枝堆積，擔心又造成淹水，影響抽水站運...

烟花來襲！北市下午6點起調整公車路線 開放78校臨停

烟花颱風來襲，台北市宣布為配合今下午6時各河堤疏散門關閉，部分公車調整行駛路線及停用站位，此外，自今下午6時起開放78間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。