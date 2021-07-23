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北市擬安親班鬆綁指引中 估下週老師可在花博接種

中央社 / 台北23日電

北市副市長蔡炳坤今天表示，隨著中央降級警戒，教育局已在擬定安親班開放指引，1萬2000多名相關教師預計下週可在花博接種疫苗。

台北市下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，副市長蔡炳坤被問及補習班安親班等鬆綁指引議題。

蔡炳坤表示，北市補習班老師1萬2000多人，19日已經造冊給教育部，預計下週花博接種站時段能空出來，等中央疫苗一到就可以接種。

此外，教育局也正在擬定開放指引，會盡快宣布。

媒體提問，北市防疫措施有無與中央統一指引較不相同之處。副市長黃珊珊表示，中央昨天跟各縣市討論解封的會議上，她有跟中央疫情指揮官陳時中反映雙北飲食開放問題，因為仍有不明感染源及家戶感染。

黃珊珊表示，中央說中元普渡餐會較難控制、希望不要辦，但又開放舉行婚宴，但兩者都是飲食方面，「對我們來說有困擾」。

此外，黃珊珊指出，中央對夾娃娃機店的態度是有派人定時清消就能開，但北市有600多家店，不太可能每天都派人檢查。

黃珊珊說，北市因人口密集，相關防疫措施要更嚴謹，中央很尊重北市意見。

市長柯文哲也表示，夜市與餐飲業犧牲很大，一定會想辦法幫忙，正在規劃紓困補償。

北市 黃珊珊 安親班

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