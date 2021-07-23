疫情控制不容易 侯友宜：不放棄清零
新北市長侯友宜今在防疫記者會指出，新北疫情要控制非常不容易，必須清楚知道感染源從何而來，阻斷現有或是隱形的傳播鏈，就算社區感染「清零」很困難，但這方向一定不放棄。
新北昨新增11例確診案例，今再新增13例確診案例，外界擔心新北疫情再起，侯友宜說，新北402萬多的市民，就像是台灣縮影，尤其都會型態密集有380萬人，疫情控制不簡單。
侯友宜表示，控制疫情必須要清楚感染源從何而來、能不能阻斷傳播鏈，社區篩檢站不斷去篩檢隱形傳播鏈的無症狀的確診者，就算「清零」很困難，但不能放棄。
新北這兩天看起來確診案例很多，但可以安心的地方，都是分別有7個居家隔離陰轉陽，另外分別新增的4個跟6個，在疫調都可以完整釐清都是朋友之間傳染，疫情是可以控制。
不過新北家禽合作社先前爆發確診案例，且昨日與今日分別都有陰轉陽個案，侯友宜說，截至目前為止有11例陰轉陽，從業人員篩檢沒有陰性，絕不能重回職場，有確診就全部匡列送防疫旅館居家隔離，目前是狀況進行篩檢。
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