汐止康寧街邊坡落石 先防護一個月完成鞏固

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
受到颱風外圍環流影響，汐止區康寧街邊坡發生土石滑落現象，還砸中了一台經過的汽車，幸好沒有人員受傷。 圖／觀天下有線電視提供
受到颱風外圍環流影響，汐止區康寧街邊坡發生土石滑落現象，還砸中了一台經過的汽車，幸好沒有人員受傷。 圖／觀天下有線電視提供

受到颱風外圍環流影響，汐止區從昨天開始，就下起一陣一陣的大雨，也造成康寧街邊坡發生土石滑落現象，還砸中了一台經過的汽車，幸好沒有人員受傷，除了第一時間清理土石，今(23)日新北市議員白珮茹也請市府養工處人員到場，除了先做臨時防護，後續的鞏固工程也將在一個月完成。

市議員白珮茹表示，昨天晚上因為下了豪大雨，所以，康寧街邊坡有土石滑落的狀況，今天就請市府養工處人員來看整個現場狀況要怎麼做清理，初步來看，因為這處邊坡屬於比較陡坡，為了避免土石掉落會以掛網的方式穩定邊坡，也會請專業的技師上去後山巡查整個地質的狀況，如果地質有需要再補強的部分，養工處也會再進行二次補強。

新北市政府養工處總工程司蔡逸懷指出，因為目前是防汛期而且又是颱風季節，為了確保這處邊坡的安全，第一個臨時防護一定要先做出來，因為從現場可以看到土石衝擊的力量非常大，透過防護可以減少一些它的衝力，第二部分就儘速將上面一些浮動的石頭、土壤清除掉，清除掉之後，再做一些防護措施，這部分會有層次跟順序，預估在三個禮拜到一個月內就可以完成。

白珮茹也表示，因為康寧街進出的車輛非常的多，在施工期間也請大家在進出時減速慢行、注意安全，也希望市府進行的康寧街拓寬工程讓大家行車動線更順暢也行的更安全。那二期拓寬工程也已經動工了，因為整個路段工程非常的多，希望用路人經過大家互相配合，讓二期工程也能順利的推動完成。

汐止 颱風

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