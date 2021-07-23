疫情趨緩通勤人數增 淡海輕軌26日縮短班距

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡海輕軌再度縮短班距，7/26上下班尖峰時段班距調整為8-10分鐘。 圖／紅樹林有線電視提供
淡海輕軌再度縮短班距，7/26上下班尖峰時段班距調整為8-10分鐘。 圖／紅樹林有線電視提供

疫情三級期間，民眾降低活動減少外出，淡海輕軌也自5月22日起調整班距，維持提供6成運能，自7月1日起，尖峰時段加開加班車，以紓解下班人潮，近日因疫情趨緩，淡海輕軌也將於7/26(一)起，再度縮短班距，上下班尖峰時段班距調整為8-10分鐘。

新北捷運公司表示，自7月26日(一)起，將縮短平日列車尖峰班距，於淡海輕軌綠山線及藍海線重疊路段(V01紅樹林站至V09濱海沙崙站)上午尖峰時段6時至9時，班距調整為8-10分鐘；下午尖峰時段18時至20時，班距亦調整至8-10分鐘，其餘時段班距為15分鐘。後續將持續監看運量變化，適時檢討修正，機動加發加班車，以疏解較多乘客，減少群聚風險。

新北捷運表示，目前「防疫抗病毒示範場域」，包括：電扶梯扶手、電梯面板、售票機、刷卡機、車廂拉環、中央扶手等消費者易接觸的範圍都有「抗病毒科技」應用，強化大眾運輸搭乘的安全性。

新北捷運公司持續呼籲，旅客除使用簡便的簡訊實聯制，鼓勵旅客能加使用或使用記名電子票證，搭乘旅客務必全程佩戴口罩、保持社交安全距離，全場站禁止飲食，確保旅客搭乘安全。

淡海輕軌 新北

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