防颱風帶來豪大雨 淡海輕軌增設防水閘門

烟花颱風不僅是路徑詭異，而且移動速度非常慢，新北市政府災害應變中心已經進入二級開設，而淡海輕軌綠山線以及藍海線，新北大眾捷運公司也早已經進入防颱整備，除了瞬間風力達9級陣風就會暫停行駛外，增加設置防水閘門，並且準備沙包，以防豪大雨所帶來的淹水。

工作人員忙著在捷運機場搬運防水閘門到入口處進行組裝，淡海輕軌綠山線以及藍海線以高架及平面路段為主，新北捷運公司表示，這次防颱在各站點以及捷運機場行控中心，都增加設置防水閘門，並且準備沙包巡檢各項設備都維特正常。

新北捷運公司表示，除了軌道積水超過6公分，列車即暫停營運外颱風來襲期間，依據系統內風速儀或中央氣象局資料，瞬間風力達到8級陣風時，列車降速到30公里速度行駛，若測得平均風力達6級陣風或瞬間風力達9級陣風，暫停行駛，同進行巡軌作業，確認系統內各設備正常後才恢復運轉，以確保行車安全。