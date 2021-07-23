萬里漁船入港防颱 野柳展售區帳篷全撤除

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區的漁港出現了歸港防颱的漁船，並且船與船間繩索加強固定，避免船隻的財產損失。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區的漁港出現了歸港防颱的漁船，並且船與船間繩索加強固定，避免船隻的財產損失。 圖／紅樹林有線電視提供

烟花颱風緩步進入台灣北部海域，隨著氣象局發佈海上颱風警報，萬里區的漁港出現了歸港防颱的漁船，並且船與船間繩索加強固定，避免船隻的財產損失，此外野柳知名的景點地質公園園區外設置的地方特產展售區帳篷，以及攤商的生財工具等等更是因應防颱全數撤除。

野柳地質公園副總經理林俊毅說，遊客中心加強防颱，放下的鐵捲門前堆置沙包，門邊展示空間的玻璃採光罩加強穩固、還有抽水機也已經準備待命，另外地質公園雖然還是閉園沒有開放的狀態，但也因應烟花颱風，將園區內的公仔、垃圾桶等都加強固定，避免風勢過大吹動發生危險。

在萬里區除了港區出現避風的船隻，在野柳風景區的地質公園與海洋世界前停車空地，所有可能被風動的地上物都全數撤除，玻璃也貼上膠帶黏貼加強保護，做好萬全的防颱準備，就是要將颱風災害降到最低。

烟花颱風 萬里 野柳

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