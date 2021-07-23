颱風緩步大浪先至 金山公所驅離觀浪民眾

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山區就有民眾將車子開進的防疫的封鎖區內進行觀浪的行為，隨即就被區公所人員巡查驅離。 圖／紅樹林有線電視提供
金山區就有民眾將車子開進的防疫的封鎖區內進行觀浪的行為，隨即就被區公所人員巡查驅離。 圖／紅樹林有線電視提供

烟花颱風路徑北移，加上龜速移動，也讓確切的風雨影響時間再度延後，不過風勢雨勢還沒有進來、海邊的大浪倒是已經明顯出現，金山區就有民眾將車子開進的防疫的封鎖區內進行觀浪的行為，隨即就被區公所人員巡查驅離。

金山區長廖武輝表示，烟花颱風路徑雖然北偏，速度也沒有預期的快，不過颱風週邊帶來的風浪還是很強大，針對北海岸地區來說，帶來的風勢也偏大，海邊風浪有逐步變大趨勢，根據颱風路徑預測，週六將會是影響最大時期，又適逢漲潮，有相當危險度，提醒民眾做好防災，不從事觀浪、釣魚等危險行為。

根據駐點救生員的形容，不久前漲潮加上颱風大浪，中角灣沙灘是已經被海浪覆蓋到幾乎看不見沙灘的景象，而剛淨灘完的沙灘上佈滿海漂垃圾就可見浪有多大。另外氣象局也已經針對海上發佈颱風警報，嚴禁一切海邊岸際的活動，為此區公所與海巡人員加強對岸際活動的巡查，釣魚、觀浪行為一概不允許。

預計週末烟花颱風將會路過台灣北部海域，金山區公所也通知搶災合約廠商將大型機具進駐待命，並且將與海巡、警消等單位保持聯繫暢通，第一時間掌握颱風動態，區長也呼籲民眾這個週末防颱與防疫工作要同步進行，確保自身安全，非必要不出門。

烟花颱風 金山 沙灘

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