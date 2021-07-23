台中公車、捷運司機還沒打疫苗有解了 1874人造冊接種

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日起至8月9日全國將降為二級警戒。台中市民關心交通運輸第一線從業人員還沒打疫苗，台中市交通局長葉昭甫今天說，交通局為確保從業人員、乘客安全，三度發文中央爭取優先納入第七類接種對象，但至今未納入，以唐鳳疫苗第二輪施打完畢剩餘劑量，盤點公車、捷運駕駛、運務、站務、維修等與民眾接觸或近距離的第一線從業人員共1874人造冊，安排在7月26日、27日到快打站接種。

媒體詢問，台中交通運輸從業人員、攤商、國高中教職員都還沒打疫苗，請問中央是否會有專案配發疫苗？台中市新聞局長黃國瑋說，台中市府針對交通運輸從業人員、攤商、國高中教職員都已造冊，不過，中央已無再專案配發疫苗，因此相關人員可能依中央的說法，都要轉往唐鳳系統預約，除非之後中央有要開放專案配發疫苗，台中市府再來做相關配合。 台中市交通局長葉昭甫今天說，交通局盤點第一線交通運輸從業人員共1874人造冊，安排在7月26日、27日到快打站接種。 圖／台中市政府提供