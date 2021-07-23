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港墘抽水站枯枝堆積 水利處：已派員處理不影響抽水

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
港墘抽水站前池目前無垃圾或其他雜物，在7月5日汛期前就已經完成清淤。圖／北市水利處提供
港墘抽水站前池目前無垃圾或其他雜物，在7月5日汛期前就已經完成清淤。圖／北市水利處提供

烟花颱風來勢洶洶，外圍環流挾帶雨勢襲北台灣，不過有民眾發現，北市內湖區港墘抽水站有枯枝堆積，擔心又造成淹水，影響抽水站運作。對此，北市水利處回應，該處為抽水站堤外水路排放渠道，不影響抽水站操作，枯枝隨潮汐流入水道，已請相關單位派人處理，港墘抽水站前池也於7月5日清淤完畢。

北市議員許家蓓指出，6月4日大雨造成信義區多處淹水，災害通報超過600件，但北市府僅說排水設計只能應付時雨量78mm以下，若超過就可能會淹水，態度消極。

許家蓓說，北市府稱可應付時雨量 78mm的雨量，但若抽水站或排水溝有淤積情況，很可能無法達到78mm的防洪標準。目前正值防汛期間，北市府必須用最高標準檢視抽水站及排水溝清淤是否落實，以防屆時因淤積導致防洪水準下降，造成民眾生命或財物的損傷。

許家蓓表示，這次烟花颱風來襲，氣象預報皆預估北部可能會有豪大雨，北市府必須提前做好準備，確保抽水站及抽水機運作及調度順暢。

北市水利處回應，防汛期間抽水站除了每天派人巡檢、每周三有抽水機組試車外，颱風來襲前會增加颱風前試車，確保機組正常運作。

水利處強調，港墘抽水站抽水機組及相關設備目前皆正常運作，也設有攔汙柵及撈汙機，抽排放出去的水不會有大型的枯枝及垃圾。且前池已於7月5日防汛期前完成清理，並無淤泥、垃圾等雜物，影響防汛安全。

有關港墘抽水站有枯枝堆積，水利處說，該處為抽水站堤外水路排放渠道，不影響抽水站操作，枯枝隨潮汐流入水道，已請相關單位派人處理，並無影響抽水站抽排水功能。

有不少枯枝堆積在港墘抽水站堤外水路排放渠道，北市水利處強調不影響抽水，也已派員處理。圖／議員許家蓓提供
有不少枯枝堆積在港墘抽水站堤外水路排放渠道，北市水利處強調不影響抽水，也已派員處理。圖／議員許家蓓提供

北市 烟花颱風 雨量

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