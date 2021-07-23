疫情衝擊經濟 新北市議會28日起連3天專案報告

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，大環境經濟受衝擊。新北市長侯友宜將在28日起至30日，連續3天赴議會針對紓困進行專案報告。藍綠黨團預計將焦點擺在防疫和補助等。

新北市副市長謝政達說，專案報告內容都還在討論，畢竟疫情仍持續中。新北市政府研究發展考核委員會補充，主題為「新冠肺炎防疫紓困專案報告」，包括疫情發展趨勢分析、防疫重點和策略、紓困措施等3個面向。

新北市議會民進黨團主任委員何博文表示，除專案報告內容，將針對防疫部分檢討，例如當初台北市萬華區爆發疫情，台北立刻設置快篩站，新北較晚才做，導致疫情在新北擴散，另外如確診者隔離不確實造成家戶感染等。

何博文說，但像是疫苗注射放寬不限設籍在新北市的長者，還有如疫苗接種原本僅提供網路預約，後來也加上區政協助等方式，都要肯定市府從善如流。

新北市議會國民黨團書記長周勝考表示，台北市的醫護、公車都有補助，新北卻沒有，市府已把所有資源都拿來防堵疫情，應該和中央協調，補助項目全國統一，不能有不公平待遇。

此外，周勝考也建議中央應考慮發放新台幣一萬元現金給民眾紓困，他認為既然收了稅金，取之於民、用之於民，民間企業有錢出錢、有力出力，中央也應在此時回饋老百姓。