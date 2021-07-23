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烟花來襲！北市下午6點起調整公車路線 開放78校臨停
烟花颱風來襲，台北市宣布為配合今下午6時各河堤疏散門關閉，部分公車調整行駛路線及停用站位，此外，自今下午6時起開放78間學校，提供民眾暫時停車。
北市府表示，自下午6時各河堤疏散門關閉，部分公車調整行駛路線及停用站位，待疏散門開放車輛通行後，全數恢復原動線行駛。棕20路公車原行駛「美堤碼頭」站之5車次暫不停靠，行駛動線改道行駛樂群二路-敬業三路-捷運劍南站(返程由敬業三路-樂群二路接原線)。
紅33路公車暫不停靠「延平宮」站及「大稻埕碼頭」站，行駛動線由民生西路改道行駛西寧北路-長安西路-塔城街-鄭州路-西寧北路-民生西路-接原線。
綠17路公車改以「捷運北門站」為起訖站，行駛塔城街-中華路-接原線，暫不停靠「延平宮」站、「大稻埕碼頭」站、「聯合醫院中興院區(塔城)」站、「玉泉里」站、「南京西寧路口」站、「民生西寧路口」站。
此外，今日下午6時起，北市提供民眾將車輛暫時停放於校園內，共計開放78校，可停放汽車數量共2719位、停放機車數量共2386位。若明日正常上班上課，請車主於上午7點前（如逢假日延至8點）將車輛駛離，避免影響學校活動。
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