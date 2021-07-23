烟花來襲！北市下午6點起調整公車路線 開放78校臨停

國泰飯店集團的旗下和逸飯店首推「入住訂閱制」優惠囉，只要即日起至9月底入住期間，以最低期限3日、5日再到7日，最便宜一晚不用1450元，雙人入住一人每晚最低甚至不用800元，另外還有「微解封」方案，只要9月前入住，免費加送「200元餐飲抵用金」外，雙人住宿每房每晚附早餐最低只要1,999元起，即刻快搶訂囉！

2021-07-22 10:51