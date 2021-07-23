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颱風烟花來襲 北市開放紅黃線停車暫停路邊收費

中央社 / 台北23日電

烟花颱風來襲，北市宣布今晚6時起，8公尺以上道路紅黃線可停車，暫停路邊停車收費；晚間7時開始拖吊未駛離河川區的車輛，車主需盡速將車輛駛離。

台北市水利處表示，因烟花颱風來襲外圍環流降雨，且適逢大潮及上游水庫可能洩洪影響，將於今天晚間7時起關閉河川沿線疏散門，並拖吊未駛離河川區的車輛，晚間9時疏散門全部關閉，車主需盡速將車輛駛離河川區。

水利處表示，如疏散門關閉前仍未移置而遭拖吊車輛，不分車型將一律開罰新台幣2400元；疏散門關閉後仍滯留於河濱公園之車輛，則將視車型開罰車主2650至5900元的罰緩。

交通局並表示，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，晚間6時起開放全市8公尺以上道路紅黃線停車，暫停路邊停車收費。

交通局呼籲，民眾於開放紅黃線停車區域停車，應順向靠邊停放，道路應維持車輛雙向會車功能，禁止併排停車，以提供搶救災車輛通行。

此外公車路線也有幾班稍有變動。棕20路原行駛「美堤碼頭」站之5車次暫不停靠；紅33路暫不停靠「延平宮」站及「大稻埕碼頭」站；綠17路改以「捷運北門站」為起訖站，暫不停靠「延平宮」站、「大稻埕碼頭」站、「聯合醫院中興院區（塔城）」站、「玉泉里」站、「南京西寧路口」站、「民生西寧路口」站。

交通局表示，等疏散門開放通行後便恢復原路線。

烟花颱風 碼頭 車主

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