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新北今晚9點關閉水門 河濱停車快移車

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北交通局則指出，今下午5點起橫移門附近道路，開放紅黃線停車及220所學校停車。圖／新北交通局提供
新北交通局則指出，今下午5點起橫移門附近道路，開放紅黃線停車及220所學校停車。圖／新北交通局提供

烟花颱風逐漸逼近台灣，新北水利局宣布，請堤外車輛請立即駛離，新店溪、大漢溪、淡水河流域內的橫移門，將於今晚9點完成關閉。新北交通局則指出，今下午5點起橫移門附近道路，開放紅黃線停車及220所學校停車。

水利局指出，若民眾有車輛停放在河川區域或各河濱公園內，可利用二重疏洪道各越堤道路、新莊西盛至三重重新橋堤外便道、樹林柑園至鶯歌堤外便道、以及板橋大漢橋至城林橋堤外機車道駛離。

交通局表示，紅黃線開放停車路段，包含新店區寶元路1段（寶慶街-寶元路2段1巷）、忠孝大鵬堤外便道（環河路-鳴遠橋）、中和區/板橋區光環路1、2段（板橋區環河西路-中和區環河西路）、環河西路（光環路-福祥路）。

永和區環河東路（光復街至環河東路4段底）、仁愛路（保生路-永和路2段）、永平路（環河西路2段-中山路1段）、保生路（環河西路2段-中山路2段，中山路至仁愛路間路段雙號側除外）、永貞路（仁愛路-中山路1段）、保安路（環河西路1段-保生路）。

永和區環河西路（光復街-中山路1段352巷）、文化路（永和路2段-環河西路）、永利路（永貞路-林森路、永元路-永亨路）、永亨路（永貞路-成功路1段106巷）、國中路（永亨路-永亨路）、民權路（得和路-更生街）、民生路（得和路-民生路46巷）、環河西路（縣民大道-中和區光環路）。

三重區環河北路、環河南路（蘆洲區復興路-成功路中興橋下）、疏洪東路一、二段（成功路中興橋下- 五股區交界）、疏洪西路（新莊區化成路-重新路重新橋下）、環漢路一段（重新路重新橋下- 中興南街）、捷運路。

蘆洲區環堤大道（永安大橋-復興路）、五股區/新莊區五工一路（五權路-化成路）、疏洪東路三段（三重區交界-4號越堤道）及中和區/永和區新北環快（環河東路四段至秀朗橋段）等 。

交通局表示，建議車主停放車輛時務必留下緊急聯絡電話，開放紅黃線停車路段禁止並排停車；另路口、公車站、消防栓、消防通道等有妨礙他人、車通行處所均禁止停車。

新北新店溪、大漢溪、淡水河流域內的橫移門，將於今晚9點完成關閉。圖／新北交通局提供
新北新店溪、大漢溪、淡水河流域內的橫移門，將於今晚9點完成關閉。圖／新北交通局提供

新北 淡水河 烟花颱風

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