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新北某診所打疫苗要掛號費爭議落幕 同意不收

中央社 / 新北23日電

新北市政府今天指出，板橋區某診所施打COVID-19疫苗收掛號費，經協調後，此診所已同意不收掛號費，恢復提供接種服務。

新北市政府衛生局表示，新北市施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗合約診所有262家，依中央流行疫情指揮中心6月9日公文，醫院與診所提供民眾免費接種，不收掛號費，由中央補助掛號費及接種獎勵。衛生局也通知各診所不收掛號費。

衛生局指出，板橋區某診所基於成本考量，施打COVID-19疫苗要收取掛號費。溝通數日仍無法達成共識，經與中央研討後對其停止配發疫苗，但並未解約。此事引起熱議，中央也調整合約診所的處置費、行政費、獎勵費。

昨天深夜，此診所的臉書（Facebook）粉絲專頁貼文表示，「預約疫苗注射登記已滿，本院會照常服務，且依新模式進行。」

衛生局今天證實，除與新北市醫師公會討論，並與此診所開會後，診所已同意不收掛號費。衛生局也同意恢復配發疫苗，不讓民眾權益受損。

衛生局表示，板橋此診所指稱的「新模式」進行接種，就是與新北其他診所一樣，都不收取掛號費。已經預約的民眾，可依照規劃前往接種。

新北市政府指出，中央COVID-19公費疫苗預約平台第3輪登記預約接種，新北共有24萬7000人完成登記預約，市府規劃378處接種點，新北市民政局協調各局處調派支援人員。

新北市長侯友宜市長上午前往永和區接種站視察時，呼籲大家多多出來接種疫苗，也提醒民眾根據接種紀錄卡上註記時間，預約施打第2劑，以提升保護力。

侯友宜表示，今天特別到永和國父紀念館訪視疫苗的接種過程，颱風逼近但目前風勢不大，市府規劃防疫設備設施與安全都維護很好，讓民眾安心接種。他也謝謝醫護人員，保持熱忱協助接種疫苗。

衛生局 疫苗

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