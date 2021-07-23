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烟花颱風愈晚風雨愈劇烈 氣象局：到明晚才緩和

影／盧秀燕關心鄭州災情 台中快打站明天照常施打

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
盧秀燕市長今天到台中安和非營利幼兒園視察復課前準備，她在受訪時，對大陸鄭州發生水患表示慰問關心。圖／台中市新聞局提供
盧秀燕市長今天到台中安和非營利幼兒園視察復課前準備，她在受訪時，對大陸鄭州發生水患表示慰問關心。圖／台中市新聞局提供

盧秀燕市長今天到台中安和非營利幼兒園視察復課前準備，她在受訪時，對大陸鄭州發生水患表示慰問關心。盧說，現在全球氣候變遷，常有天災地變，日前市政會議也代表市民向德國慰問關心，因此，中國大陸鄭州發生水患，很多人死傷，也代表市民關心慰問。

烟花防颱與台灣擦邊而過，盧秀燕說，今天雙北地區沒有放颱風假疫苗可配發到各縣市，台中明天會開設50、60個快打站協助施打疫苗，高達3、4萬人要注射，本來有點擔心颱風會影響疫苗配送，剛聯繫後確定「疫苗在路上」，明天疫苗明天快打照常施打。

盧秀燕說，雖然颱風是擦邊球，從北部過去，但颱風還在增強，外圍環流、西南氣流可能會影響部分地區颳大風、下大雨，今天天氣變化大，採訪現場就聽到風很大，颳起強陣風，因此，她還是要提醒市民加強防颱，明天快打站會照常進行，但也會密切關注颱風狀況。

颱風假 疫苗 盧秀燕

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