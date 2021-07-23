烟花颱風來襲 新北永和積淹水熱區可望不淹了

烟花颱風預計今晚至明日白天最接近台灣，由於先前永和部分路段常傳出淹水，新北水利局表示，去年底永和完成2座抽水站外，也有FG2期雨水下水道幹線新建工程，可望降低颱風帶來災害。

新北永和地區積淹水熱區包含有國光路49巷、永利永貞路口、林森路、智光商職周邊共4處，水利局將永和1號、2號臨時抽水站改建為永久抽水站，解決低窪區排水能量不足問題，今年也完成FG2期雨水下水道新建工程。

新北市長侯友宜今前往視察永和區2號抽水站視察，侯友宜說，雙和地區瓦磘溝周遭的低漥處以往時常淹水影響附近居民，增設抽水站、FG雨水下水道幹線工程，就能解決永利路、林森路遇短延時強降雨就淹水的惡夢。

侯友宜表示，同時也處理瓦磘溝水質問題，包含引進新店溪清水，設置子溝加入溝內排水流動，並在瓦磘抽水站增設抽水機組，預估明年完工，就能有效解決瓦磘溝異味問題。

另外中央COVID-19公費疫苗預約平台第3輪登記預約接種，新北共24萬7000人完成登記預約，新北規劃了378處接種點，侯友宜今也前往永和國父紀念館疫苗接站，視察接種作業。