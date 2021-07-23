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北市動物園狐獴顧家愛站哨 靠近就像在玩「123木頭人」

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
走近狐獴的家，遠遠的會先看到站在最高處再拉長身體瞭望的哨兵。圖／北市動物園提供
走近狐獴的家，遠遠的會先看到站在最高處再拉長身體瞭望的哨兵。圖／北市動物園提供

北市動物園的狐獴媽媽「姆水」，有8隻未滿一歲的寶寶，動物園表示，成年狐獴四處挖寶，小朋友也跟著在沙地上練習找寶藏。若是走近狐獴的家，好像在玩「123木頭人」，有人動一步、牠們也往地洞近一步，雖然現在動物園裡沒有「人」氣，但是負責站哨的狐獴還是認真的堅守崗位，輪到換哨的也不會偷懶。

動物園表示，狐獴媽媽「姆水」，先在今年3月12日生下3仔，緊接著5月28日再生3仔，連同去年的寶寶，目前群體裡未滿一歲的孩子就有8隻，讓整個大家族超級熱鬧。

動物園表示，狐獴家族從早到晚都活力十足，早上起床一家大小來到活動場，稍微觀察一下四周就開始東找西挖。狐獴的前肢有強而有力的爪子，兒童動物區裡四個戶外活動場的沙地裡，到處都是牠們挖掘出來，密密麻麻的地洞和隧道。狐獴們總是忙得不亦樂乎，成年狐獴四處挖寶，小朋友也跟著在沙地上練習找寶藏。

動物園表示，走近狐獴的家，遠遠的會先看到站在最高處再拉長身體瞭望的哨兵，如果再靠近一點，哨兵發出警報，頓時所有的家族成員立刻停止動作往同一個方向看，好像在玩「123木頭人」，有人動一步、牠們也往地洞近一步，直到確認解除警報，才又接續剛剛的動作。

動物園表示，雖然封園期間，動物園裡沒有「人」氣，但是負責站哨的狐獴還是認真的堅守崗位，輪到換哨的也不會偷懶，讓全家族都能安心的活動、育幼，連小朋友都能優閒地趴在沙坑上休息，園方也期待疫情降級動物園開放後，民眾能親自來動物園看看狐獴家族。

動物園提醒，8月推出2堂「不可思『疫』的動物園」線上課程，7月24日上午10點開放網路報名，活動內容請詳見臺北市立動物園機關網，每梯次只有60個名額，額滿為止，歡迎踴躍參加。

狐獴家族從早到晚都活力十足。圖／北市動物園提供
狐獴家族從早到晚都活力十足。圖／北市動物園提供

動物園 北市

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