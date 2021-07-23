聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市動物園狐獴顧家愛站哨 靠近就像在玩「123木頭人」
台北市立動物園的狐獴媽媽「姆水」，有8隻未滿一歲的寶寶，動物園表示，成年狐獴四處挖寶，小朋友也跟著在沙地上練習找寶藏。若是走近狐獴的家，好像在玩「123木頭人」，有人動一步、牠們也往地洞近一步，雖然現在動物園裡沒有「人」氣，但是負責站哨的狐獴還是認真的堅守崗位，輪到換哨的也不會偷懶。
動物園表示，狐獴媽媽「姆水」，先在今年3月12日生下3仔，緊接著5月28日再生3仔，連同去年的寶寶，目前群體裡未滿一歲的孩子就有8隻，讓整個大家族超級熱鬧。
動物園表示，狐獴家族從早到晚都活力十足，早上起床一家大小來到活動場，稍微觀察一下四周就開始東找西挖。狐獴的前肢有強而有力的爪子，兒童動物區裡四個戶外活動場的沙地裡，到處都是牠們挖掘出來，密密麻麻的地洞和隧道。狐獴們總是忙得不亦樂乎，成年狐獴四處挖寶，小朋友也跟著在沙地上練習找寶藏。
動物園表示，走近狐獴的家，遠遠的會先看到站在最高處再拉長身體瞭望的哨兵，如果再靠近一點，哨兵發出警報，頓時所有的家族成員立刻停止動作往同一個方向看，好像在玩「123木頭人」，有人動一步、牠們也往地洞近一步，直到確認解除警報，才又接續剛剛的動作。
動物園表示，雖然封園期間，動物園裡沒有「人」氣，但是負責站哨的狐獴還是認真的堅守崗位，輪到換哨的也不會偷懶，讓全家族都能安心的活動、育幼，連小朋友都能優閒地趴在沙坑上休息，園方也期待疫情降級動物園開放後，民眾能親自來動物園看看狐獴家族。
動物園提醒，8月推出2堂「不可思『疫』的動物園」線上課程，7月24日上午10點開放網路報名，活動內容請詳見臺北市立動物園機關網，每梯次只有60個名額，額滿為止，歡迎踴躍參加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言