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幼兒園、托育中心接送問題 新北：希望固定人員、時段

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭／新北即時報導
新北公私立托嬰中心、身心障礙日間照顧、公共托老中心、長照家庭托顧單位，自7月27日起起恢復收托服務。圖／新北社會局提供
新北公私立托嬰中心、身心障礙日間照顧、公共托老中心、長照家庭托顧單位，自7月27日起起恢復收托服務。圖／新北社會局提供

新北市今天宣布緩坡式降級，針對幼兒園、托育中心接送問題，新北市教育局、社會局皆認為，希望採固定人員、時段來接送，如果真的有困難都可反映，主要讓園方可掌握接送人員即可。教育局也說，目前幼兒園、課照中心教育人員目前還有490人沒有施打疫苗，主要是身體因素或是個人因素。

針對北市尚未開放補習班、安親班教師持陰性證明可以教課，教育局長張明文表示，現在中央針對補習班、安親班的相關規範尚未公告，中央尚未有清楚的指引或公告資訊，只能針對目前雙北地區有零星社區感染個案，是否開放會配合疫情狀況做審慎評估。

張明文說，新北幼兒園、課照中心教育人員目前還有490人沒有施打疫苗，主要是身體因素或是個人因素，但仍鼓勵能施打就施打，也有提供多次補打機會，沒有施打疫苗的也有配套措施，只要持快篩或是PCR陰性證明，並每3至7天固定快篩，確保教職員工、孩子健康，也會落實做，至於幼兒園固定座位，因暑假關係，小孩子人數比較少，但仍有基本照護需求，距離最好要有1.5公尺以上，這部分會來要求。

關於幼兒接送問題，張明文表示，希望採固定人員、時段來接送，如果家長有困難也可以跟園方反映，不會有太大問題，主要能夠掌握、掌握接送人員，對幼兒園來說都可以處理。社會局長張錦麗也說，公私立托嬰中心也是相同作法，因為病毒對托嬰機構有很高風險，會跟家長做溝通，如果真有困難也可以彈性處理，例如原本負責接送的人生病，不可能拖著病體來托嬰中心。

幼兒園 疫苗

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