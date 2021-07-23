烟花颱風來襲 新北動物之家啟動防颱整備

烟花颱風持續進逼，中央氣象局已發布海上颱風警報，北部風雨也逐漸增強，新北市動保處為了確保各動物之家毛寶貝安全，已做好樹木修剪、水溝清掃、屋頂門窗固定等防颱準備，預先擬定輪值表以在緊急時刻調度值班人員進駐各動物之家緊急應變，讓動物之家的毛寶貝們能安心度過颱風。

新北市動物之家大多地處山區，為維護動物之家人員及動物生命安全，於颱風來臨前，動物之家工作人員集體動員，修剪園區內過長樹枝，減少受風面積避免強風折斷樹枝，清掃水溝避免腐葉枯枝阻擋水道，降低動物之家淹水風險。另外也加強門窗固定，妥善移置車輛等防颱準備，避免樹木傾倒危及屋舍安全或壓迫電線。颱風來臨時為因應緊急狀況，各動物之家及動保處也安排人員24小時輪班留守，必要時將動物疏散至緊急避難處，並隨時掌握颱風動態及守護毛寶貝安全。

三芝動物之家位於三芝櫻花生命園區旁，因地處山坡區，今年為了加強地質安全性，已陸續完成防汛防災水土保持工程，包括新建擋土牆、開挖排水溝渠及新設滯洪池等硬體設施設計強化，避免大量雨水造成積水或是土石邊坡滑落，導致房舍受損影響動物安全。

三芝動物之家駐區獸醫謝弘斌表示，動保處從去年開始便進行一連串的地質鑽探分析，並根據地質分析報告規劃設計水土保持工程，於今年竣工後，在排水及土地穩定性上有大幅度提升，更保障收容毛寶貝安全，另外在颱風來臨前也針對動物之家門口櫻花樹進行修剪移置，避免樹木倒塌壓垮房舍，全面性降低毛寶貝可能受到的威脅。