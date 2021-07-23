新北托嬰、托老、幼兒園日照 27日有條件恢復

新北市府今天公布，幼兒園與托嬰中心、托老中心、身心障礙日間照顧等，27日起開放收托。為兼顧防疫，管制接送嬰幼兒的人員與時段須固定，未施打疫苗的老師與工作人員需篩檢。

新北市府教育局、社會局今天舉行記者會表示，公私立幼兒園、課後照顧中心、公私立托嬰中心、身心障礙日間照顧、公共托老中心、長照家庭托顧單位，將於27日起恢復收托服務，以抒解家長照顧壓力。

教育局長張明文說，幼兒園與課照中心老師的疫苗施打率達95.88%。將近490人因身體健康因素並未接種，在恢復收托後，未施打疫苗者，於復課前3天內應持快篩或核酸檢測（PCR）陰性證明才能入園，復課後，每3日至7日定期快篩並公布結果。

教育局表示，幼兒園與課後照顧中心的無窗、無法保持通風室內空間（如地下室）不開放，教室要求採固定座位，並以教室範圍拉大最遠座位間距，至少以1.5公尺以上間距。由於暑假期間，收托人數較少，園所會依現有空間彈性調整教室人數。

幼兒園要求接送者必須固定，且不進入園所或中心，幼童專用車則由19人降載至10人。幼兒園或課照中心遇確診者足跡應停課3天，如有確診個案則須停課14天，且須全體教職員工生快篩陰性才能復課。

社會局長張錦麗說，收托單位工作人員接種疫苗比率為9成，因故未施打者一樣比照幼兒園等規範，需提供3日內篩檢陰性證明才能進入機構。

張錦麗說，機構須落實防疫管理，有活動時需採分組、分空間且不交流；尤其，托嬰中心管制家屬接送時段、空間，及固定接送人員；如果接送家長或阿公、阿嬤，臨時因生病或其他因素無法接送，需換人接送時要與園所協調以利掌握防疫。

社會局表示，自5月15日中央宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫升至3級警戒後，收托機構都暫停服務，其中公、私立托嬰中心針對醫、護、警、消及有照顧困難者，例外提供收托，讓第一線防疫人員有喘息空間。