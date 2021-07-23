安親班大多以補習班立案 王鴻薇：有鬆綁跟沒鬆綁一樣

台北市政府日前宣布課後照顧中心鬆綁，可降載50%照顧學童。但台北市議員王鴻薇指出，事實上對大部份家長來說，是有鬆綁跟沒鬆綁一樣，因為家長們俗稱的「安親班」，其實絕大部份都是以補習班立案，目前仍無法開放。市府表示，補習班老師造冊1.2萬人，已經報到教育部，會盡快啟動疫苗接種，開放補習班。

王鴻薇說，根據市府提供的資料，截至7月14日止，台北市立案登記的補習班有2561家，而課後照顧中心卻僅有138家。事實上，大部份補習班雖然是分科授課，但為了滿足家長需求，也會提供課後照顧的服務，例如較知名的何嘉仁、蒙特梭利、全腦精英等。長久下來，這些補習班也都兼具了課後照顧中心的功能。

王鴻薇指出，辦公室也接到家長陳情，聽到鬆綁，第一時間聯絡平常送小孩去的「安親班」，才發現安親班是以補習班立案，根本不在這波鬆綁的名單內，希望政府能夠趕快讓補習班也鬆綁，緩解家長壓力。

王鴻薇表示，補習班與課照中心的界線模糊，是長期存在的現象，政策應該要考量實際狀況，而不是讓家長們看得到吃不到。而且長時間的停課，不只讓家長的照顧壓力面臨極限，許多補教業者也都已經在倒閉邊緣。

王鴻薇說，希望市府能夠儘快協助補習班老師造冊接種疫苗，並且公布補習班復課的指引，讓小孩有地方去，大人能安心工作。副市長蔡炳坤出，托嬰、安親班、幼兒園相關教職員接種疫苗是必要程序，達到具保護力， 目前1.2萬名冊已報到教育局，未來會啟動花博爭豔館，為補習班老師接種，讓學生家長安心。