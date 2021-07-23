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烟花颱風愈晚風雨愈劇烈 氣象局：到明晚才緩和

颱風逼近 新北堤外車輛只出不進、晚間9時關水門

中央社 / 新北23日電

颱風「烟花」來勢洶洶，新北市政府今天宣布，堤外車輛即刻起進行「只出不進」管制，橫移門（俗稱水門）將於晚上9時關閉，同時自下午5時起開放水門周邊部分道路紅黃線停車。

新北市政府水利局今天發布新聞稿指出，民眾若有車輛停放在河川區域或各河濱公園內，可利用二重疏洪道各越堤道路、新莊西盛至三重重新橋堤外便道、樹林柑園至鶯歌堤外便道及板橋大漢橋至城林橋堤外機車道駛離。

新北市政府交通局表示，配合水門將關閉，開放周邊部分道路（不含高灘地園區道路及堤內外越堤道）紅黃線路段以及231所學校停車，並暫停路邊停車收費。

交通局提醒，永和區環河東、西路靠堤防側用路人於停放車輛後請沿線靠堤防側行走，直到行人穿越道才通過道路，並請駕駛人減速慢行、注意行人安全；另建議車主停放車輛時，務必留下緊急聯絡電話以利聯繫。

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