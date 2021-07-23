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北市營業場所陸續復業 未落實自主公安檢查恐斷水電

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市營業場所陸續復業，包括電影院、健身房等，建管處強調，業者必須落實自主公共安全檢查並回傳主管機關，若檢查不合格將開罰最高30萬元，並視違規情節斷水電。圖／聯合報系資料照
北市營業場所陸續復業，包括電影院、健身房等，建管處強調，業者必須落實自主公共安全檢查並回傳主管機關，若檢查不合格將開罰最高30萬元，並視違規情節斷水電。圖／聯合報系資料照

行政院今天宣布7月27日將防疫警戒降至二級，在「降級不解封」的政策指示下，北市府部分營業場所將陸續復業，包括健身房、電影院等特定營業場所。北市建管處表示，為兼顧防疫管理及公共安全，特定營業場所必須透過ｅ化系統下載公安自主檢查表，填報回傳後始得復業，經檢查不合格者最高開罰30萬，並視違規情節斷水斷電。

北市不少營業場所因為微解封陸續復業，建管處長劉美秀表示，為提供民眾安全的場域，營業場所公共安全自主檢查項目，包括走廊、直通樓梯、安全梯、防火捲門或防火門、緊急進口等5大項，業者必須逐項自主檢查，並拍照存證，以確保場所逃生避難動線通暢無阻。

劉美秀強調，營業場所經自主檢查合格，並將檢查紀錄透過網路傳輸建管處系統平台後才能復業；若未完成自主檢查回傳系統平台者，建管處將優先派員現場勘查，倘經檢查不合格，立即依建築法規定，裁罰6萬到30萬元，必要時將並執行斷水斷電，也會針對完成自主檢查案件不定期抽查。

劉美秀說，營業場所除了應做好各項防疫管理工作外，建築物公共安全不容打折，呼籲營業場所能將公共安全自主檢查紀錄表，列印紙本張貼於出入口明顯處，供消費者辨識，使消費者安心。

北市 建築 行政院

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