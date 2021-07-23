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防疫27日降二級 侯友宜：採階梯式降級、不會一次到位

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜今早受訪指出，新北在疫情算重災區，降級一定要採階梯式、分階段來執行，不會一次從警戒三級就降到警戒二級。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜今早受訪指出，新北在疫情算重災區，降級一定要採階梯式、分階段來執行，不會一次從警戒三級就降到警戒二級。圖／新北新聞局提供

防疫警戒將從7月27日起降為二級，新北市長侯友宜今早受訪指出，會尊重中央但雙北應該要有適度調整，新北在疫情算重災區，降級一定要採階梯式、分階段來執行，不會一次從警戒三級就降到警戒二級。

侯友宜說，每個在開放過程當中易放難收，所以一定要有順序、有步驟的來逐漸開放，那新北的開放原則很清楚，先從戶外、到室內、到脫口罩的行為擺最後，尤其有疫苗施打、有保護期的行業，有必要性的可以先解封。

侯友宜表示，沒有這個必要性的，一定先從戶外，然後室內在可以落實人潮管控，最後才會以脫口罩的行為作為最後的解封，有關脫下口罩要飲食的，會嚴格落實防疫以外，也是擺在比較後面。

侯友宜表示，新北會按照這個順序、疫情以及疫苗的覆蓋率，來做好滾動式、階梯式的一個執行方式。

侯友宜 口罩

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