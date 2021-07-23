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影／東北角龍洞灣潛水業者慘盼解封 業者準備快篩試劑
全國疫情趨緩，可能解約降級，新北市東北角龍洞灣是北台著名潛水勝地，但從全國三級警戒至今，20多家潛水、立槳等業者都是歇業中，因為水域沒有開放，業者損失慘重，都盼解封降級能考慮水上活動業者的生計，相關防疫措施都已準備好了。
走進龍洞灣，發現每間潛水店空氣瓶都擺滿滿的在屋內，牆上掛滿呼吸器，業者無奈地說，「這些都2個多月沒動了」，十分無奈。業者都說快活不下去了，這次希望中央能考量水上業者的生計，有條件的適度解封。
據業者表示，每年5月到9月是水上活動旺季，但自從5月全國警戒三級後禁止水上活動，龍洞灣20多家潛水店業者都配合政府休息，但業者投入的大筆資金購置遊艇、潛水相關設備，加上店租及人事成本，大家都在苦撐，損失慘重。
一家潛水店長洪詩雅說，簡訊實名制都已準備好，也有準備健康聲明書，現場有酒精消毒、濕洗手，還有準備快篩試劑，如果解封後可以進行水上活動，學員和教練都可快篩15分，陰性才會進行活動，水下沒有口沬接觸的問題，因為有自己專用的面罩，只有上下岸的時候要注意，頭一出水面就戴上放在專用袋的口罩。
還有立槳業者也指出，立槳1人1船，也沒有接觸的問題，海上活動在防疫上是安全的，請中央早日解封水域活動。
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