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金山模範父親改區長到府獻獎 郭光明從警30年還是頭目

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
市級模範父親郭光明，從警30年，還是金山區原住民頭目。圖／取自郭光明FB
市級模範父親郭光明，從警30年，還是金山區原住民頭目。圖／取自郭光明FB

新北市金山區原訂7月31日辦理模範父親表揚，因疫情尚未獲得控制仍在防疫期間，今天決定取消今年室內模範父親表揚活動，改由金山區長廖武輝於在父親節前夕逐一拜訪7位模範父親致贈獎牌。其中一名模範父親是萬壽里郭光明，他從警30年，還是金山區原住民頭目。

今年雖然因為疫情沒有公開表揚活動，但金山區公所表達對模範父親最高敬意，特別準備貼心小禮物有電烤箱、氣炸鍋及蛋糕等，讓模範父親可以和家人一同享用美味餐點，增進親子情誼，不必出門在家防疫，並可利用電烤箱、氣炸鍋來享用豐盛且心意滿滿的父親節大餐。

廖武輝表示，今年獲選為市級模範父親之一的是萬壽里郭光明，他有排灣族原住民身分的模範父親，從事警職近30年，長期在金山維護治安與公共秩序，平時除忙碌於警政工作外，更積極照顧自己的族人，也被推派為金山區原住民頭目。

金山模範父親今年改為區長到府獻獎，圖為去年表揚活動。圖／金山區公所提供
金山模範父親今年改為區長到府獻獎，圖為去年表揚活動。圖／金山區公所提供

金山 原住民

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