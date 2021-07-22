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板橋府中商圈改造 7月底封路改建行人徒步區

中央社 / 新北22日電
新北市工務局長表示，市府目前積極推動新北市2030願景工程板橋府中美學計畫，規劃將縣民大道和中山路間的重慶路路段改為行人徒步區，預計25日起封路施工。（新北市工務局提供）中央社
新北市工務局長表示，市府目前積極推動新北市2030願景工程板橋府中美學計畫，規劃將縣民大道和中山路間的重慶路路段改為行人徒步區，預計25日起封路施工。（新北市工務局提供）中央社

新北市政府今天表示，目前推動板橋府中美學計畫改造工程，府中商圈將進行人行道拓寬外，縣民大道到中山路口的重慶路將於25日封閉施工，改建成為行人徒步區。

新北市政府工務局長詹榮鋒表示，市府目前積極推動新北市2030願景工程板橋府中美學計畫，力推城市翻轉，目前正積極進行縣民大道南側停車場改善工程，整合現有破碎不完整的人行空間，讓停車場周邊人行環境更加寬廣，且人車動線分離，提升人本環境安全性與無障礙友善空間。

他表示，同時也進行重慶路改善工程，不僅將中山路和公園路間的人行道拓寬，改善行人空間；縣民大道和中山路路段，將改為行人徒步區，預計7月25日起封路施工。

他指出，各改善工程完工後，重慶路行人徒步區可以和相鄰的府中「非常熱區」縫合為完整的步行及活動場域，除可串連新板特區，未來也將在縣民大道北側機車停車場進行改造，以提供府中商圈更多活動空間，增加地區人流，活絡在地商機與人文活動。

人行道 停車場

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