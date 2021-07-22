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雙溪消防分隊空間不夠 擬蓋新廳舍地方支持
雙溪區消防分隊廳舍位與民宅鄰比，空間狹小也不夠高，對於消防車的出動、整備多有不便，因此，在中正隧道附近有一塊國有財產署土地完成地目變更，有望興建新消防分隊廳舍，今(22)日新北市消防局舉辦說明會，也期望在內政部審議後，能在2022年六月動工。
雙溪分隊小隊長李威璉表示，目前雙溪分隊現址已老舊，建築形態與民宅類似，缺乏空間供隊員進行訓練，而救災車輛僅兩輛能停在前門，停在後棟的消防車，須經過民宅旁的小巷弄才能進出，帶來許多不便。
新北市議員林裔綺表示，多年來雙溪分隊廳舍老舊狹小的問題，很高興在今年有了轉機，透過地目變更，原本雙柑公路上中正隧道口附近鮮少人居的位置，能開始新建廳舍的計畫，地方居民也都對閒置土地的活化表示樂見，基地面積有1500平方公尺，總共設計有四樓，希望在2022年六月下旬開始動工，並在2023年八月完工、九月領取使用執照、11月正式啟用，為雙溪居民提升救災的保障。
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