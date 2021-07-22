中颱烟花逼近 汐止社區忙搬砂包防颱備戰
烟花颱風逼近，北部地區可能降下大雨，汐止區公所也準備了3、4千個砂包提供索取，今(22)日新北市議員張錦豪也協助社區提出申請，一個社區可以申請50個砂包，趕在颱風來襲前做好萬全的防颱準備。
水蓮社區總幹事說，今天很謝謝議員張錦豪協助社區來領砂包，為了能做好防颱準備，社區申請了50個砂包，另外，也有住戶申請了20個砂包，搬回去會放在各棟一樓比較容易進水的地方，做一些防堵的動作。
另外，也有位在山坡地的東勢街社區也自己向公所提出申請，社區總幹事鄭先生指出，因為在山坡地，怕雨大的時候，週邊大水來不及宣洩，怕會溢到社區裡面，所以，提早做好準備。
市議員張錦豪表示，中度颱風烟花漸靠近花逐北部，因為，之前汐止只要是颱風大雨就容易積淹水，雖然，有了員山子分洪後大家會比較放心一點，不過，防颱準備還是要做，今天就有幾個社區向公所申請砂包，一個社區可以申請50個砂包，個人則是20個，今天就有協助大型社區水蓮山莊申請砂包，讓社區搬砂包回去，做好萬全準備，將可能的災害降到最低。
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