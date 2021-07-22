颱風來襲逢大潮 淡水區長巡河岸沙包防淹水

颱風步步近逼，因此位於新北市迎風面的淡水區來說，區公所從21日就開始進行警戒，區長巫宗仁特別到所有進行中的工程視察，並且在淡水老街河岸部署沙包，嚴防海水倒灌，渡船頭去年設置的地下抽水機也會隨時待命，就是避免老街積淹水。

淡水區長巫宗仁表示，颱風來勢洶洶，朝向北台灣而來，氣象預測風強雨大，預估北部總雨量會達到300mm。也督促同仁加強防颱整備，週六又逢大潮，為了防止淡水河邊店家淹水，公所部署沙包提供住戶使用，總共有500個沙包。

根據氣象局資料，由於颱風周圍導引氣流不明顯，移動速度緩慢，預估明天位置仍然在宮古島南方海面，還有增強空間，最接近台灣影響最大預估會是在23日晚上到24日白天。

區長巫宗仁指出，這次包括了正在施工的兩處排水溝工程，都會進行防颱準備，另外在渡船頭去年設置的地下抽水機也會隨時待命，就是避免老街積淹水，因此為了保障大家安全，颱風期間減少外出，做好防颱準備。