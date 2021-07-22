S路口多意外 汐止福德二三路打通取直

汐止區福德二、三路口，是一個S型的道路，轉彎視線不好，再加上公車班次頻繁，在路不寬的情況下，根本沒辦法會車，也經常有車禍意外，所以，新北市議員廖先翔也要求市政府，將道路打通截彎取直，工程預計在下個月會完工，讓行車順暢也更安全。

興福里長韓君灝說，之前這邊Ｓ型道路，因為大車從福德三路接二路是彎一個Ｓ型，而且這邊公車量是很多的，因為路不寬，往往轉進來或是轉出去的車子都要停等，這一停一等就會造成後面車子的回堵，也會有機車搶快的問題，而在經過議員廖先翔及新北市政府的協助，將福德二路開通打直，讓這邊的居民有更好的生活品質，也提升交通的便利性。

市議員廖先翔表示，汐止福德二路接福德三路的路口，過去辦過多次的會勘，包括照明不足沒有地方設路燈，還有路型的問題，讓兩台公車是沒有辦法會車的，造成行車困難，那在韓里長的建議下，因為原本通行的並不是計劃道路，反而新闢的路線才是計劃道路，早年可能因為沒有取得土地的關係，所以，一直以來都沒有開闢。

廖先翔指出，在經過里長的建議跟查詢後發現，原本應該開闢的道路早就透過容積移轉的方式，產權變成新北市政府的，所以，在地方的建議下，也馬上請市政府協助補助經費給汐止區公所，福德二路可以依照原本的都市計劃的路型開闢成筆直暢通的道路，目前工程已經到了尾聲，已經先把原本的道路封閉起來，沿路的附屬設施水溝也在做了，先看改了之後的車流狀況如何，如果有要修正的地方再做後續的檢討。