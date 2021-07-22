廁所重建、廚房添設備 金山清泉里活動中心好舒適

金山區清泉里活動中心，廁所30年沒有翻新，老舊的如廁環境，不但沒有作男女區隔，就連磁磚都剝落，還有異味飄出，為此市議員白珮茹爭取經費改善，現在廁所重建、廚房設備也增添完善，期待在疫情後恢復共餐活動時，長輩們與里民的休憩舒適度都夠大提升。

市議員白珮茹說，金山區清泉里活動中心，在疫情之前，是在地居民農耕閒暇時最喜愛聚會的據點，不過活動中心裡的廁所使用30多年，沒有男女隔間，多處磁磚剝落，化糞池還會飄出臭味，所以在今年一月看過之後，爭取經費75萬要來改善，現在廁所重建工程即將完工，新的廁所乾淨、舒適度都提升了。

新的廁所外觀明亮、潔淨，還做了男女廁所的區分，連化糞池都一併換新，舒適的如廁空間，為長輩共餐據點的環境品質大提升，此外，以往共餐時準備餐點的廚房裡，有不少設備都是里長去尋找二手設備進駐，料理用的桌板是木頭潮溼容易腐壞、變形，因此為了讓志工料理更有效率，市議員也爭取9萬元為據點添置不鏽鋼料理台與層架，讓料理、收納都方便。

清泉社區發展協會理事長黃清祈表示，以往共餐據點，廁所氣味難聞，還有管線堵塞問題，現在廁所翻新，共餐環境變得更衛生舒適，加上市議員還貼心的協助廚房環境、設備改善，讓社區共餐據點、休閒環境都換然一新。

清泉里銀髮共餐據點在疫情期間，透過廁所重建加上廚房設備的添購，整體休憩環境舒適度大提升，市議員也期待在疫情過後，長輩與里民們回來聚會休閒能夠擁有更好的用餐與活動環境。