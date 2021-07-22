新北：電子煙及加熱式菸具 8月6日起嚴管重罰

新北市政府表示，「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」自8月6日起禁止未滿18歲者使用或持有；業者不得製造、輸入、販賣、展示、廣告、促銷或贊助，違者重罰。

新北市衛生局今天表示，為守護青少年免於電子煙危害，新北市議會於4月29日三讀通過「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」草案，全案經送行政院核定後，預計8月4日公告並自8月6日起生效。

衛生局表示，此一自治條例生效後，未滿18歲者不得使用或持有電子煙及加熱式菸具，違者應令接受戒菸教育並通知父母或監護人，無正當理由未接受戒菸教育者，可處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。

衛生局表示，禁菸場所全面禁止吸用或啟動電子煙及加熱式菸具，違者最高處1萬元罰鍰；違規供應未滿18歲者電子煙或加熱式菸具及其零組件者，最高可處5萬元罰鍰。

衛生局表示，未取得藥品許可證或醫療器材許可證電子煙、加熱式菸具及其零組件，不得製造、輸入、販賣、展示、廣告、促銷或贊助，違者最高處10萬元罰鍰，最重可勒令停工、停業。

衛生局長陳潤秋表示，電子煙油中的尼古丁仍有成癮性，可能造成大腦神經系統危害，警方、教育及衛生單位將加強宣導與稽查，全力保護青少年不受電子煙危害。衛生局呼籲民眾要拒絕所有菸品才能真正遠離菸害，也提醒吸菸的民眾，電子煙無法幫助戒菸，如有戒菸需求，應尋求專業資源協助，或撥打免費戒菸專線0800-636363洽詢。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康