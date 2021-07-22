接種日撞到颱風怎麼辦？ 北市府：會再通知受影響者

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聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤表示，中央預約疫苗接種者若因颱風停班停課無法接種，中央會另通知上網再次預約。圖/截自柯文哲YouTube
台北市副市長蔡炳坤表示，中央預約疫苗接種者若因颱風停班停課無法接種，中央會另通知上網再次預約。圖/截自柯文哲YouTube

中度颱風烟花即將來襲，針對疫苗施打部分，台北市副市長蔡炳坤表示，安排在花博接種站的專案接主已告一段落，明天起至29日進行第三波疫苗施打，期間若因颱風無法接種，中央將通知受影響民眾。

蔡炳坤表示，疫苗施打部分分為市府專案接種及中央預約接種2部分，北市專案接種包含北捷第一線人員、公車駕駛相關人員、國中小教師等，均安排至花博爭艷館接種站施打疫苗，到今日止已告一段落，因應颱風來襲，本周五至日暫停施打疫苗。

而中央預約接種部分，今天第二波疫苗接種已經結束，明天起至29日為第三波疫苗接種，北市包含醫院、診所、各個門診部等200個接種點，都會按照中央預約系統分配協助施打，接種期間若中央宣布停班停課，就按照中央指示，後續中央也會通知受影響民眾再次上網預約。

另外，針對東湖市場確診豬肉攤販案15570接觸者採檢結果，副市長黃珊珊表示，被匡列者及接觸者採檢結果均為陰性，且接觸者正進行居家隔離，目前東湖市場沒有群聚染疫的風險。

疫苗 北市 颱風

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